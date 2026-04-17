Сфера притяжения

Обсуждение состоялось в рамках инициативы «Команда Европы» – флагманской программы ЕС в рамках Global Gateway, направленной на устойчивое развитие региона.

Основное внимание участников мероприятия было уделено взаимосвязанности водных, энергетических и климатических вопросов, а также привлечению инвестиций и развитию финансовых инструментов для зеленой трансформации.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нурлан Курмалаев отметил, что инициатива открывает новые возможности для региона и усиливает практическое взаимодействие с европейскими партнерами.

– Отрадно отметить, что основное внимание уделено практическим мерам по развитию зеленой экономики, расширению инвестиционного взаимодействия и внедрению устойчивых технологических решений. В рамках инициативы «Команда Европы» были определены конкретные направления совместной работы, включая поддержку региональных проектов и укрепление водно-энергетического сотрудничества, – сказал вице-министр.

По его словам, участие в программе также имеет важное экономическое значение для Казахстана и региона в целом.

– С фактической точки зрения участие в инициативах «Команды Европы» открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций и технологий, в том числе через Европейский банк реконструкции и развития и другие финансовые институты, – подчерк­нул представитель Минэкологии и минеральных ресурсов РК.

Отдельно вице-министр остановился на климатической повестке и международных обязательствах нашей страны.

– Участники сессии поддержали усилия Казахстана по достижению целей Парижского соглашения, сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, – отметил Нурлан Курмалаев.

Эксперт также подчеркнул важность продвижения инициатив в сфере водного сотрудничества, включая предложение Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс в свою очередь заявил о необходимости расширения сотрудничества между ЕС и регионом.

– Сегодня Европейский союз и страны Центральной Азии подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в области устойчивого развития, борьбы с изменением климата и развития региональной взаимосвязанности, – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что приоритетом остается развитие конкретных проектов в энергетике, водной сфере и климатической адаптации. Отдельное внимание спикера уделено вопросу привлечения инвестиций через международные финансовые институты.

– Особый акцент должен быть сделан на мобилизации инвестиций с участием Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других партнеров, – отметил Эдуардс Стипрайс.

Стороны, участвующие во встрече, подтвердили приверженность Парижскому соглашению и усилению климатических мер, включая адаптацию и сокращение выбросов. Также было отмечено, что борьба с изменением климата требует комп­лексного подхода – от сохранения биоразнообразия до снижения темпов и степени деградации земель и загрязнения.

Участники встречи подчеркнули необходимость укрепления систем раннего предупреждения, снижения рисков стихийных бедствий и развития научного сотрудничества в регионе. В завершение стороны отметили важную роль масс-медиа в формировании общественного понимания климатической повестки.

Как отмечено в ходе встречи, именно журналисты должны донести до международной аудитории понимание того, что в центре Евразии формируется новая повестка сотрудничества, основанная на устойчивом развитии и совместной ответственности за будущее

Следующая встреча высокого уровня в рамках инициативы «Команда Европы» запланирована на 2029 год и пройдет в одной из стран Европы.