Эффект Нелли Ким: притяжение родины

Нелли Ким – женщина-легенда, чье имя вписано в историю мирового спорта золотыми буквами, а сердце навсегда осталось в Шымкенте. Сегодня самая титулованная спорт­сменка Азии, ставшая первой в истории гимнасткой, получившей наивысшую оценку 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок на Олимпиаде-1976 в канадском Монреале, готова передать свой опыт родной стране.

У советских спортсменов, по словам прославленной чемпион­ки, был лозунг: «Если хочешь победить, покажи что-то новое». «Вот я и стала первой в истории гимнастики женщиной, выполнившей двойное сальто на ковре и сальто на прыжке, да еще и с поворотом на 360 градусов, – говорит Нелли Владимировна. – За все эти элементы я получила на Олимпиаде в Монреале максимальную оценку. Но электронное табло не было запрограммировано на цифру 10, и оно показало 1.00».

В спорт Нелли Ким попала случайно. Когда она училась в третьем классе, к ним прямо на урок математики зашел учитель физкультуры. Он проверил девочек на гибкость и попросил некоторых из них прийти на следующий день в гимнастический зал. Нелли не выбрали – у нее не было врожденной гибкости, но она пошла за компанию с девочками из своего двора.

«Вот так и получилось, что, вместо того чтобы болтаться на улице, мы развлекались после школы гимнастикой, – рассказывает она. – Бегая и прыгая вместе с подружками, ни о каких результатах не думала. И мама с папой почти год, пока я их не пригласила на соревнования, ничего не знали про мои занятия. Это сегодня гимнастика – дорогой вид спорта, а у меня на тренировках было то самое трико, в котором ходила на уроки физкультуры в школе. Думаю, в бывшем СССР у всех было примерно так. Родители работали с утра до ночи, и дети сами находили себе какие-то кружки. Родилась я в смешанной семье. Мама, Альфия Газизовна – казанская татарка, а отец, Владимир Николаевич, попал с Дальнего Востока в Казахстан, когда ему было всего шесть или семь лет. Он – единственный среди своей корейской родни, кто получил высшее образование, работал инженером на Чимкентском шиферном заводе. В Шымкенте, где начиналась моя спортивная карьера, у меня и сейчас живет много родственников по папиной линии. На YouTube есть какой-то подкаст про 1937 год с воспоминаниями депортированных народов. Там вспомнили и мою семью тоже, есть даже видео со мной.

Моим первым тренером был штангист, обычный учитель физкультуры Владимир Байдин, но у него было хобби – видеосъемки и гимнастика, а самое главное – он был великим педагогом. Недавно я прочитала про себя статью, где якобы рассказываю о том, как с нами жестоко обращались на тренировках. Но это неправда. Никогда у меня с моим тренером не было таких больших проблем, чтобы меня нужно было наказывать или грубо одергивать. Владимир Борисович не зацикливался только на гимнастике и результатах. Мы ходили и в спортивные походы, и в музей, и в кино, и в театр. Сам он увлекался музыкой, собирал коллекцию грампластинок. Мне не запрещалось играть с другими детьми в бадминтон или волейбол, даже находилось время, чтобы просто посидеть с соседями во дворе – мне это нравилось. И он, и его жена Галина Васильевна, да и мой папа тоже много говорили со мной о моем будущем. То есть меня направляли еще в те годы, когда я была школьницей».

У многих чемпионов после ухода из большого спорта судьбы часто складываются трагически. Но Нелли Ким удалось остаться востребованной на долгие годы и после завершения карьеры. Пятикратная олимпийская чемпионка тренировала сборные Кореи, Италии и Беларуси, стала международным арбитром и судила все крупнейшие соревнования – Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, включена в музей Международного олимпийского комитета в Швейцарии. Двадцать лет, с 1996 по 2024 год, занимала ведущие позиции в Международной федерации гимнастики. Спортивным арбитром она стала сознательно: «Когда я вернулась в спорт после годичного перерыва из-за болезни и в 1978 году выступила на чемпионате мира, то мне выставили несправедливую оценку за упражнения на бревне. К тому времени я уже разбиралась, где идет честное судейство, а где – нет. Вот тогда я и сказала себе, что как только закончу выступать, пойду в судьи. У меня была цель – создать более честные правила в спорте, и самое главное – чтобы судьи следовали этим правилам, а не подсуживали кому-то».

Сегодня Нелли Ким с семьей – дочерью, двумя внуками, мамой и сестрой – живет в США.

«Так уж сложилась моя судьба, что я вышла замуж в Беларуси, – рассказывает легендарная спорт­сменка. – Второй мой пас­порт – американский – является рабочим. Я скажу почему: когда я стала президентом технического комитета по женской гимнастике в Международной федерации гимнастики, то надо было ездить по всему миру на соревнования и другие спортивные мероприятия. Чтобы успевать получать визы (их иногда нужно было две-три в месяц), я имела несколько белорусских паспортов. И тогда я перебралась в Америку. Сначала получила грин-карту, но она не давала права ездить по миру, поэтому решила получить для рабочих моментов паспорт этой страны. Как только он у меня появился, вопрос с визами автоматически отпал. Это первое, а второе – когда я стала президентом технического комитета, то пошла критика со стороны западных конкурентов, что, проживая в другой стране, я не справлюсь со своими обязанностями. В этом была доля правды, потому что в странах СНГ был слабый Интернет, не везде были факсы, а потом мне надо было просто улучшить свой английский, чтобы общаться с миром. Ну и кроме того, настал момент, когда гимнастический рынок потерялся в наших странах, зато в Америке он стал идти под номером один. Здесь это огромный бизнес».

Но сегодня, как признается Нелли Ким, она с удовольствием поработала бы в Казахстане.

«В душе я всегда остаюсь казахстанкой и еще очень многое могу сделать для страны, которую считаю своей родиной, – говорит она. – При Казахской академии туризма и спорта уже есть одна гимнастическая школа, названная моим именем, но я бы хотела открыть несколько массовых по Казахстану. Каждому ребенку надо заниматься спортом, а гимнастика – это база для всех других видов спорта. Есть такие программы, которые не нацелены на Олимпиаду. Скоро в Алматы должна состояться встреча выдаю­щихся спортсменов, выпускников Академии спорта. Возможно, я там озвучу эти мысли. Тем более что на днях мне на почту пришло интересное предложение от моей альма-матер, а я никогда не отказываюсь от рассмотрения различных вариантов и того, как их воплотить в жизнь. Всегда можно найти варианты, чтобы работать вместе. Сейчас мир стал таким маленьким и близким, теперь существует столько моделей, когда можно разрабатывать программы и решать все вопросы, не выходя из дома. К тому же с 2025 года я человек уже свободный, поэтому могу в любое время приезжать, чтобы передавать знания, да и наработанные международные связи тоже пригодятся стране. Ведь спорт – это постоянное движение и дипломатия, а таким его видам, как гимнастика, требуется промоушен – реклама своих спортсменов. Если явно видно, что маленькая девочка или мальчик талантливы, то уже сейчас надо рассказывать о них миру, делая акцент на том, что Казах­стан разрабатывает специальные тренировочные программы для их будущих побед».