Ресурс глобальной важности

От имени министра иностранных дел Ермека Кошербаева на встрече выступил директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов и подчерк­нул: проблемы, связанные с водой, сегодня усугубляются из-за изменения климата, деградации экосистем, нерационального использования водных ресурсов.

– Существует риск «глобального водного банкротства», если все эти проблемы не будут решены. На данный момент принимаются усилия для улучшения ситуации, но они фрагментированны, разрозненны. Поэтому Казахстан и предлагает соз­дать международную организацию, которая обеспечит общую координацию наших действий. Инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию такой структуры в системе ООН позволит нам реализовать более ценностный подход к водным ресурсам на протяжении всего жизненного цикла. Это предложение также должно рассматриваться в рамках более широкого обсуждения реформы ООН. Нынешние консультации в Астане – только первый шаг в этом обширном процессе. Наша задача – собрать идеи, провести мозговой штурм и обсудить возможные элементы новой многосторонней водной архитектуры, – отметил представитель МИД РК.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди в своем видеообращении к участникам консультаций поддержала усиление совместных действий и многостороннего сотрудничества в рамках повестки по водным ресурсам.

Заместитель Генерального секретаря ООН по социальным и экономическим вопросам Ли Цзюньхуа в свою очередь назвал инициативу о создании международной организации по воде значимой и нацеленной в будущее мерой, которая будет способствовать разрешению глобального водного кризиса и положительно повлияет на реализацию ЦУР.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов также подчеркнул, что сегодня становится очевидным, что водная повестка требует более скоординированных и системных решений на глобальном уровне.

– Глобальная архитектура управления водными ресурсами по-прежнему остается фрагментированной, а координация между институтами – недостаточной. Водная повестка также ограниченно интегрирована с климатической, энергетической и продовольственной политикой, а вопросам трансграничного сотрудничества и внедрения инноваций уделяется недостаточно внимания. В этих условиях необходим переход к более комплексной модели управления, объединяющей политику, науку, финансы и технологии. В этой связи Казахстан продвигает инициативу по созданию Международной организации по воде под эгидой ООН, рассматривая ее как практическую платформу для координации усилий государств и международных институтов, усиления обмена данными, технологиями и выработки согласованных решений, – сказал Нуржан Нуржигитов.

Он выразил уверенность, что данная инициатива Казахстана найдет широкую поддержку со стороны международных партнеров и станет важным шагом к укреплению глобального сотрудничества и формированию более эффективной системы управления водными ресурсами.

Исполнительный директор Глобальной комиссии по экономике воды Хенк Овинк отметил, что на глобальном уровне нужны более сильные структуры для того, чтобы укрепить систему управления водными ресурсами и повысить ее эффективность. А главный технический советник UN-Water Федерико Проперци, высту­пая на обсуждении, подчеркнул: предложение Казахстана о создании Международной организации по воде – это действительно насущная необходимость.

Консультации и дискуссии по этой теме на полях RES 2026 продолжались в течение нескольких часов. По итогам будет подготовлен сводный отчет, который послужит руководством для последующих раундов переговоров с целью достижения конкретных результатов на Конференции ООН по водным ресурсам в Абу-Даби в декабре 2026 года.