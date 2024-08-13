КНБ предупредил о возможном ограничении движения на КПП «Курмангазы»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пограничная служба КНБ информирует, что с 15 по 28 августа в пункте пропуска «Курмангазы» на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, сообщает Kazpravda.kz