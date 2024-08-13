КНБ предупредил о возможном ограничении движения на КПП «Курмангазы»
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Пограничники просят водителей заранее корректировать маршрут передвижения
Пограничная служба КНБ информирует, что с 15 по 28 августа в пункте пропуска «Курмангазы» на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, сообщает Kazpravda.kz
«В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна. Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось. Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения», – говорится в распространенной информации.