КНБ пресек канал контрабанды оружия из соседней страны

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о фактах нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана, передает Kazpravda.kz

«Пресечен канал контрабанды оружия из соседнего государства, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны. Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК», - проинформировали в КНБ.

По данным комитета, с начала текущего года совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра.

Отмечается, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе «январских событий» (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).