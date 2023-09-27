КНБ провел обыск в шымкентском филиале "Правительства для граждан"

Сотрудники департамента Комитета национальной безопасности РК провели обыск в филиале "Правительства для граждан" в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz

«В ходе обыска в филиале Госкорпорации по городу Шымкент был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес Госкорпорации не предоставлено.

«В связи с этим, сообщаем, что за подробной информацией необходимо обращаться в вышеуказанные государственные органы», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого к зданию филиала бежит группа спецназа и далее передвигается по коридорам и кабинетам.