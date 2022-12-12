Книга открывает мир

В конкурсе, проходившем с 15 июня по 1 октября, могли принять участие отечественные писатели. Всего поступило 402 заявки. Из них в шорт-лист вошло 49 произведений и творческих работ. «Айбоз», инициированная Министерством культуры и спорта, отличается от других премий тем, что, помимо литературных произведений, для поддержки издательского дела введены номинации «Лучшая книга», а также «Лучший комикс».

В состав жюри вошли поэт, заслуженный деятель Казахстана Улыкбек Есдаулет, поэт Маралтай Райымбекулы, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш» Жусупбек Коргасбек, писатель, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Дидар Амантай, писатель, критик, переводчик Госман Толегулулы, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш» Жумабай Шаш­тайулы, переводчик, литературовед, критик Алия Бопежанова, литературный критик, писатель Турсынжан Шапай, поэт, лауреат Государственной премии РК Гульнар Салыкбай, издатель, дизайнер, технический редактор Александр Садвакасов, писатель Садык Шеримбек, писатель, драматург, лауреат Государственной премии РК Роза Муканова, поэт, переводчик, лауреат международной литературной премии «Алаш» Мейрхан Акдаулет.

Как отметил председатель жюри Улыкбек Есдаулет, члены судейской комиссии не знали, чью работу они смотрят, кто автор, сколько участнику лет и какие заслуги он имеет. Таким образом были созданы максимально честные условия.

– В этом году начата масштабная работа по поддержке писателей и отрасли книгоиздания, популяризации чтения и современной литературы. Данная национальная премия – один из масштабных проектов, который доказал важность начатых изменений. И проявленный к премии интерес показал, что телевидение, Интернет и гаджеты не в состоянии вытеснить из нашей жизни книгу, – сказал министр культуры и спорта Дау­рен Абаев.

Поэт, переводчик, член Союза писателей Казахстана Любовь Шашкова выразила надежду, что национальная литературная премия будет способствовать притоку новых сил, имен и идей, ведь современная казахстанская литература очень нуждается в стимулировании, мотивации молодых авторов.

– Само вручение премии является гарантом того, что все произведения победителей будут изданы. Это большое подспорье для молодых писателей, которым всегда трудно издаваться, – отметила Любовь Шашкова.

Она рассказала, каким длинным и сложным может быть путь автора от написания книги до ее издания. Для создания самого произведения требуется год, а то и больше, затем писателю необходимо пробиваться в издательства, получать государственную поддержку, чтобы его труд увидел свет.

– «Айбоз», выделяя в отдельную номинацию переводную литературу, обращает внимание на переводческую школу, на развитие перевода в независимом Казахстане. Сейчас авторы прак­тически сами договариваются о том, чтобы их перевели. Хотя такая важнейшая сфера, как перевод, показывает, что язык литературы един, что он поверх всяких барьеров. Переводческая деятельность направлена на укрепление дружбы, единства, интереса друг к другу. Благодаря переводу казахская литература активно включается в общий процесс мировой литературы, – подчеркнула Любовь Шашкова.

По мнению экспертов, нацио­нальная премия будет стимулировать развитие разных видов искусства. Так, новые литературные произведения будут способст­вовать развитию кино, музыкального искусства, например, мюзиклов. Ведь, как известно, написанный по хорошему произведению сценарий – гарант успешного кинофильма.

Кроме того, сегодня говорят о сокращении читательской аудитории в стране. Поэтому, быть может, именно такого рода события, как национальная премия «Айбоз», смогут оживить интерес казахстанцев к литературе, к произведениям отечественных авторов.

Общий призовой фонд премии «Айбоз» составил 35 млн тенге. Победители определялись в семи номинациях, они получили денежные призы в размере 5 млн тенге. Работы победителей будут изданы тиражом в 500 экземпляров.

В номинации «Лучшая поэзия» отметили поэму «Жұмбақ арал» Батырхана Сарсенхана («Еgemen Qazaqstan»). Рассказ «Тырнақ» Айгул Кемелбаевой стал победителем в номинации «Лучшая проза». Национальную премию в своих номинациях получили пьеса Талгата Теменова «Мың мен жалғыз...» («Лучшая драматургия»), детективный роман «Іздер құпиясы» Бекен Ыбырайым («Лучшая детская литература»).

Кенжебай Ахметов получил премию за перевод новеллы Стефана Цвейга «Амок», «Бақилық ағаның көз жасы». В номинации «Лучший дизайн книги» отметили книгу издательства AmalBooks – «Кенесары хан уа сұлтан Сыдық». По решению жюри в этом году награда в номинации «Лучший комикс» не присуждалась.