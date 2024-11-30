Кобот мебель выпускает

фото предоставлено ТОО «Aqniet Holding»

В день робот может покрасить 3 тыс. парт и стульев – такова производительность труда у окрасочного аппарата автоматического действия с ЧПУ. И таких в цехах ТОО «Aqniet Holding» установлено шесть штук. Для таких маляров не страшна токсичность красок, это ничуть не сказывается на их «здоровье».

Фабрика «Aqniet Holding» стала первым в промышленной зоне Туркестана интеллектуальным производством, где используются новейшие цифровые системы, модульная и легко конфигурируемая автоматизация на основе индустриальных и коллаборативных роботов. На 90% работа здесь выполняется роботизированными комплексами, управляемыми с помощью специальной программы. Их тут почти три десятка, и каждый из них заменяет до 20 человек.

Производить мебель совсем без учас­тия людей пока невозможно. Вряд ли это удастся и в обозримом будущем. Собственно, отсюда и термин «коллаборативный робот», или сокращенно – кобот, то есть автоматическое устройство, которое задействовано в технологических процессах совместно с человеком.

Полноценное производство с конвейерной системой, позволяющее получить на выходе готовую продукцию, занимает два огромных ангара. В одном идет раскрой, сварка и покраска, в другом – непосредственно сборка, упаковка мебели. И в каждом установлено оборудование, по большей части не имеющее аналогов в Казахстане.

– Только представьте себе: длина красильного аппарата составляет 55 мет­ров, – рассказывает генеральный директор ТОО «Aqniet Holding» Омар Бактыкерей. – Робот все делает сам, если не считать того, что мебель на покраску подают все же люди. На конечном этапе окрашенные детали проходят через сушильную печь, мгновенно высыхая. Готовые изделия можно сразу паковать и отправлять заказчику. Последнюю операцию, к слову, тоже выполняют роботы. Такого уровня технического оснащения мебельных фабрик, чтобы абсолютно все процессы, вплоть до упаковки, были роботизированы, в Казахстане больше нигде нет.

Все сварочные работы на мебельной фабрике также выполняет промышленный робот, демонстрируя явные преимущества перед человеком: швы настолько ровные, что любо-дорого поглядеть. При этом соединения максимально надежны, что играет решающую роль в прочности металлической части конструкций офисной и тем более школьной мебели.

На сварочном участке работают в основном женщины, чему я немало удивилась. Казалось бы, сварка – сугубо мужское занятие. Выяснилось, что в обязанность работниц цеха входит подача металлических конструкций, а дальше уже дело роботизированной сварочной машины.