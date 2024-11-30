Кобот мебель выпускает

Экономика
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Промышленные роботы успешно заменяют человека на самых сложных участках работы

фото предоставлено ТОО «Aqniet Holding»

В день робот может покрасить 3 тыс. парт и стульев – такова производительность труда у окрасочного аппарата автоматического действия с ЧПУ. И таких в цехах ТОО «Aqniet Holding» установлено шесть штук. Для таких маляров не страшна токсичность красок, это ничуть не сказывается на их «здоровье».

Фабрика «Aqniet Holding» стала первым в промышленной зоне Туркестана интеллектуальным производством, где используются новейшие цифровые системы, модульная и легко конфигурируемая автоматизация на основе индустриальных и коллаборативных роботов. На 90% работа здесь выполняется роботизированными комплексами, управляемыми с помощью специальной программы. Их тут почти три десятка, и каждый из них заменяет до 20 человек.

Производить мебель совсем без учас­тия людей пока невозможно. Вряд ли это удастся и в обозримом будущем. Собственно, отсюда и термин «коллаборативный робот», или сокращенно – кобот, то есть автоматическое устройство, которое задействовано в технологических процессах совместно с человеком.

Полноценное производство с конвейерной системой, позволяющее получить на выходе готовую продукцию, занимает два огромных ангара. В одном идет раскрой, сварка и покраска, в другом – непосредственно сборка, упаковка мебели. И в каждом установлено оборудование, по большей части не имеющее аналогов в Казахстане.

– Только представьте себе: длина красильного аппарата составляет 55 мет­ров, – рассказывает генеральный директор ТОО «Aqniet Holding» Омар Бактыкерей. – Робот все делает сам, если не считать того, что мебель на покраску подают все же люди. На конечном этапе окрашенные детали проходят через сушильную печь, мгновенно высыхая. Готовые изделия можно сразу паковать и отправлять заказчику. Последнюю операцию, к слову, тоже выполняют роботы. Такого уровня технического оснащения мебельных фабрик, чтобы абсолютно все процессы, вплоть до упаковки, были роботизированы, в Казахстане больше нигде нет.

Все сварочные работы на мебельной фабрике также выполняет промышленный робот, демонстрируя явные преимущества перед человеком: швы настолько ровные, что любо-дорого поглядеть. При этом соединения максимально надежны, что играет решающую роль в прочности металлической части конструкций офисной и тем более школьной мебели.

На сварочном участке работают в основном женщины, чему я немало удивилась. Казалось бы, сварка – сугубо мужское занятие. Выяснилось, что в обязанность работниц цеха входит подача металлических конструкций, а дальше уже дело роботизированной сварочной машины.

Точно так же заготовкой деталей занимаются автоматические устройства: одно режет металлические трубы заданного размера, а второе сгибает их под нужным углом. Еще шесть роботов нарезают резьбу на металлических деталях. Быстро и качественно. А еще есть два аппарата для выпуска пластиковых деталей: один для изготовления кромки, еще один – для сидений и спинок к стульям.

Омар Бактыкерей рассказывает, что руководство компании изначально поставило перед собой цель построить в Казахстане современное мебельное производство с применением новейших технологий и мировых достижений.

Кое-какой опыт на тот момент уже удалось наработать, ведь с 2016 года компания в Шымкенте специализировалась на корпусной и медицинской мебели. Желание развиваться и расширяться совпало с инициативой руководства Туркестанской области по организации промышленного парка. К нему были проведены все необходимые инженерные коммуникации и даже построены производственные ангары, приглашены предприниматели, желающие строить бизнес в областном центре.

ТОО «Aqniet Holding» оказалось в числе первых, кто откликнулся на этот призыв еще в 2023 году. Его проект по выпус­ку мебели одобрили. Команда единомышленников начала закупать технологии, оборудование, искать партнеров, первым делом обратив внимание на Китай – мирового лидера в мебельной индустрии. Там нашли партнеров, согласившихся продать технологию.

Компания отправила в Туркестан своих лучших специалистов, чтобы непосредственно в цехах подготовить местные кадры. Китайские бизнесмены говорили, что на обучение уйдет полгода, роботы «разговаривали» только на китайском, и в этом была дополнительная трудность.

Группа туркестанских технологов оказалась очень восприимчивой к обучению, освоив весь необходимый объем знаний и навыков за месяц, удивив китайцев. Сейчас на фабрике работают только казах­станские специалисты, время от времени отправляющиеся на стажировку в Китай или Турцию, чтобы пополнить багаж знаний, необходимый для усовершенствования производства.

ТОО «Aqniet Holding» стало поставщиком мебели для школ, построенных и строя­щихся по национальному проекту «Комфортная школа». Крупный заказ стал хорошей возможностью по оснащению новых учреждений образования качественной отечественной мебелью, которую от привычной отличают технология производства, дизайн, комфорт и даже фурнитура.

– Мы соблюдаем требования евростандарта по безопаснос­ти, – генеральный директор показывает парты и стулья, о которых мечтает каждый казахстанский школьник. – Они без острых углов, имеют удобную конструкцию. Высота регулируется, ее можно корректировать в зависимости от роста ребенка. В мебели применены экологичные материалы, кстати, мы используем ЛДСП- и МДФ-плиты исключительно отечественного производства. На 96% у нас казахстанское сырье, включая пластиковые части, которые изготавливаем из полипропиленовых гранул, закупаемых в Атырау.

Первые поставки в комфорт­ные школы стильной и удобной мебели компания начала минувшим летом. Сейчас выпускается несколько видов парт, в том числе для частных школ. При разработке моделей учитываются пожелания заказчика.

– Мы единственная компания, которая за два-три часа в состоянии разработать новую модель и тут же запустить ее в производство, – говорит Омар Бактыкерей. – На оборудовании стоят матрицы, их у нас десятка полтора. Хотя они и очень дорогие, зато позволяют конструировать любую мебель и тем самым расширить ассортимент.

Особое внимание уделяется дизайну и цвету мебели. Для комфортных школ используются четыре колера: желтый, зеленый, красный и синий. Как правило, каждая школа получает мебель одного цвета, но некоторые подрядчики желают «расцветить», заказывая ее в двух, а то и трех цветах. Для самой маленькой школы, рассчитанной на 300 мест, поставляется 400 комплектов, каждый из которых включает стол и два стула.

А еще есть корпусная мебель, обстановка для всех видов учебных кабинетов: химии, физики, биологии, математики, информатики, STEM-лабораторий, робототехники. В ассортименте также имеется мебель для дома, медучреждений, офисов, гостиниц.

Идет работа над новым проектом. На 10 тыс. квадратных метров производственной площади разместится производство медицинских кресел. Уже заключен договор о партнерстве с китайскими коллегами. В следующем году туркестанские мебельщики планируют выйти на рынок СНГ. Появились первые заказы из Узбекистана и Кыргызстана, идут переговоры еще с рядом стран. Недавно отгружен крупный заказ из 10 тыс. комплектов школьной мебели узбекским потребителям.

Рынок сбыта огромен. Тот же Казахстан ежегодно ввозит из Китая вместо того, чтобы производить самому, мебель на 151 млрд тенге. Своими планами о том, как если не остановить, то уменьшить этот поток импорта, нарастив объе­мы отечественного производства, генеральный директор ТОО «Aqniet Holding» поделился с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, посетившим фабрику в конце сентября нынешнего года.

Глава государства поддержал стремление коллектива туркестанских мебельщиков ставить цели и достигать их.

– Мотивацией к тому, чтобы двигаться дальше, для нас стало посещение фабрики Президентом страны, – говорит Омар Бактыкерей. – Мы ощущаем хорошую поддержку на местном уровне. Очень благодарны за ту помощь, которую получили от государства. Два производственных ангара со всей необходимой инфраструктурой построены за счет бюджета. Это ускорило осуществление проекта, не понадобились дополнительные финансовые затраты, сэкономлено время, что позволило полностью сосредоточиться на производстве.

#производство #Туркестан #фабрика #мебель #Aqniet Holding #кобот

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