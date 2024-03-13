Кодекс преткновения
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Марина Демченко
Актуальная проблема для Казахстана – отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли. На нее обратил внимание Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства 7 февраля нынешнего года. Более того, полтора года назад Глава государства поручил разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. Однако этого сделано не было. На какой стадии находится исполнение поручения сейчас? Что необходимо, чтобы исполнить его качественно – с пользой для отрасли и населения страны? Об этом рассуждают гости рубрики «Эксперт-совет».