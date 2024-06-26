Когда другие методы иссякли

Столь кардинальное решение проблемы, охватившей город с прошлой осени, обозначил аким областного центра Марат Жундубаев. При этом градоначальник пояснил, что такие жесткие меры будут применены для изъятия ТОО «Тазалык-2012», которое с 2018 года находится в доверительном управлении, в том случае, если организация не наведет порядок на мусорных площадках.

– Вы утопили город в мусоре! Несвоевременный вывоз ТБО стал уже хроническим! Если ситуация не изменится, начнем вас штрафовать, а если и это не поможет, введем режим ЧС местного масштаба, изымем у вас ТОО и назначим своего управляющего, – обратился аким к директору мусоровывозящей компании.

Директор «Тазалык-2012» Александр Кушнир, в свою очередь, признает имеющуюся проблему, но разрешить ее никак не удается по нескольким причинам. Одна из них – катастрофический дефицит рабочих рук.

– На работе ТОО сказывается отсутствие квалифицированных водителей, грузчиков и рабочих на мусоросортировочной линии. На сегодняшний день при оплате труда от 167 до 237 тысяч тенге грузчики не хотят устраиваться на работу, такая же проблема с водителями. Кроме того, во время сильной жары семь водителей вышли на больничный по причине теплового удара, а три единицы техники встали на ремонтные работы, что сказалось на отсутствии уборки контейнерных площадок. При этом при простое техники в один или два дня товариществу необходимо пять – семь дней, чтобы вывезти неубранный участок, – объяснил руководитель ТОО.