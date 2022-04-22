Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда

Информация об увеличении размера пособий лицам с инвалидностью на 30 тысяч тенге – фейк. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий более чем на 30 тысяч тенге не соответствует действительности», – заявили в Минтруда, напомнив, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.

Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%.

Кроме того, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

«Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания Главой государства Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК.

При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий», – пояснили в министерстве.

В ведомстве просят граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.