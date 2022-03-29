Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров объяснил, в каком случае в Казахстане могут провести повторную индексацию пенсий и пособий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы делаем прогноз социально-экономического развития, уточняем его в зависимости от того, какую инфляцию будем закладывать", – сообщил Куантыров в кулуарах заседания Правительства РК.

Ожидаемый уровень инфляции, по его словам, закладывается совместно с Национальным банком, так как именно Нацбанк в большей степени ответствен за этот индикатор.

"Нацбанк проводит политику инфляционного таргетирования. Соответственно, если мы заложим инфляционный коридор выше, то будет соответствующая индексация (пенсий и пособий – прим. автора). Это возможно", – резюмировал глава МНЭ.

