Когда отходы пускают в дело

Общественные советы Министерства культуры и информации, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областей обменялись опытом в Актобе. Сделано было это в рамках обучающего тура на завод химических соединений.

Обсуждение темы воздействия предприятия на окружающую среду было продолжено в ходе расширенного заседания регионального общественного совета. Следует отметить, что председателю правления АО «Актюбинский завод хромовых соединений» Алексею Химичу не первый раз за короткий срок приш­лось отчитываться перед представителями общественности.

История завода, единственного в республике производителя соединений на основе хрома, берет начало с 1957 года. До 2001-го в качестве сырья здесь использовались руда хромовая, сода кальцинированная и доломит. Весь образованный монохроматный шлам направлялся на захоронение в накопители.

С освоением бездоломитной технологии стало возможным перерабатывать отходы производства. В итоге сегодня в выпуске монохромата натрия ежегодно задействовано до 4,2 млн тонн шлама, что равносильно объему двух заполненных накопителей.

– Затраты на природоохранные мероприятия в 2023 году у нас составили 2,9 миллиарда тенге. Завод продолжает поиск технологий, направленных на увеличение объе­ма переработки как вновь образуемых отходов, так и ранее захороненных, – отчитался Алексей Химич.

При этом, как подчеркнул он, за 23 года, прошедших после приватизации завода, не был построен ни один новый накопитель шлама. На содержание существующих ежегодно требуется более 500 млн тенге.

Остановился председатель правления и на мероприятиях по снижению выбросов в атмосферу. Наиболее эффективными в очистке отходящих газов, по его словам, оказались электро­фильтры. С их помощью на 40% удалось снизить выбросы пыли, хрома шести- и трехвалентного.

Еще одной особенностью использования электрофильтров на АЗХС стал тот факт, что все уловленные загрязняющие вещества не отправляют на полигоны, как это было раньше, а возвращают в производственный процесс.

За счет осуществления данных мероприятий в 265 раза достигнуто снижение эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу. На 2024 год запланирована установка 15-го электро­фильтра. Общие затраты на эти цели за семь лет, по словам Алексея Химича, превысят 2,6 млрд тенге. Продолжается замена рукавных фильтров, к 2026-му из них обновят 20.

– Если говорить о загрязнении подземных вод шестивалентным хромом, то на заводе действует станция локализации из девяти перехватывающих скважин. Забор воды осуществляется только со скважин с наибольшей концентрацией хрома, в итоге его в два-два с половиной раза стало меньше. По обрамлению промплощадки и вокруг накопителей шлама за состоянием подземных вод ведется наблюдение по 34 скважинам. Результаты мониторинга подтверждают отсутствие воздействия завода на окружающую среду, остается только историческое загрязнение, – резюмировал руководитель АЗХС.

Обсуждая доклад, общественники проявили хорошую осведомленность о деятельности завода. В частности, прозвучали серьезные претензии по поводу воды, используемой для производственных целей, поступающей из скважин коммунального предприятия, тогда как город испытывает ее дефицит.

К дискуссии подключился член общественного совета Карагандинской области Руслан Никонович, предложив обратить внимание на опыт производственников города Темиртау. В свою очередь профессор кафедры гигиенических дисциплин и профессиональных заболеваний Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова Арстан Мамырбаев заметил, что работодатели в целом по Казахстану «не очень приветствуют ученых на своей территории».

Тут уместно отметить, что чиновники от экологии проигнорировали данное заседание. Согласно повестке дня далее были обсуждены проблемы негативного влияния вредных отходов производств и автотранспорта Актобе на здоровье населения.

Будем надеяться, что подобные обу­чающие туры впредь будут более регулярны и эффективны.