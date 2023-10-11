Когда объединят две биржи

О том, когда будет принято решение об объединении двух бирж – Казахстанской фондовой биржи (KASE) и электронной торговой площадки Astana International Exchange (AIX), рассказала глава KASE Алина Алдамберген

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По ее информации, решение о схеме объединения потенциала двух действующих в Казахстане бирж – KASE и AIX будет принято в марте следующего года.

"Есть поручение главы государства. По этому поручению мы работаем. Создана рабочая группа, и срок его исполнения – в марте следующего года. На данный момент я не могу сказать точную форму объединения в целях оптимизации бирж. Она зависит от рассмотрения многих факторов", – сказала Алдамберген.

Также она отметила, что вопросы по объединению бирж возникают из-за того, что они действуют не по одному законодательству и подчинены двум разным регуляторам.

"Но, в целом, я хотела бы отметить, что биржа, прежде всего, – это операционный бизнес. Регуляторная среда – это один вопрос, другой вопрос, как организовать торги, расчеты, листинг. Мы на практике торгуем как казахстанскими, так и иностранными инструментами. Поэтому KASE также может свободно торговать инструментами AIX. Но это будет зависеть от того, будет ли распространяться действия регуляторов AIX на KASE. Поэтому вопросы пока открыты и находятся в стадии обсуждения".

Алина Алдамберген.

Ранее председатель совета АФК Елена Бахмутова и глава АРРФР Мадина Абылкасымова высказались по поводу объединения двух бирж.