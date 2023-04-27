Когда запустят фонтаны в столице

Общество
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Аманжолова Айман
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Коммунальные службы ведут активную работу по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов столицы. Традиционно астанинские фонтаны заработают 1 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В День единства народа Казахстана, 1 мая в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы сейчас приводят их в порядок.

Так, на балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - 3 единицы и по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль») – 1 единица. В текущем году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском же районе расположены 10 фонтанов: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по ул.Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Молдагуловой».

В районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:


• Президентский парк;
• Площадь «Қазақ Елі»;
• Мечеть «Хазрет Султан»;
• Дворец Независимости;
• Дворец мира и согласия;
• Парк имени Б.Момышулы;
• Дворец школьников имени Аль-Фараби;
• Площадь Защитников отечества;
• Парк «Студенческий»;
• Бульвар по проспекту Абылай хана.

Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является районы Есиль и Нура.

Всего здесь 27 фонтанных комплексов, в которые входят 48 фонтанов.

Список фонтанов районов:
Комплекс 7 фонтанов на главной площади; фонтан «Ак-орда»; фонтан «Квадратный и Танцующий» у Дома министерств; фонтан «Музыкальный» на Водно-зеленом бульваре; фонтан «Круглый» и «Каскад» на круглой площади «КазМунайГаза» и в сквере фонтан «Кит»; фонтан «Колесо и подкова» в парке «Влюбленных»; фонтан в районе ТРЦ «Хан Шатыр»; фонтан на водоеме Зеленого квартала; фонтан в районе Исламского культурного центра; фонтан «Столичный цирк»; фонтан в районе памятника «Курмангазы»; фонтан в парке «Астаналык»; фонтаны в Дипломатическом городке; фонтаны в парке «Жетису»; два фонтана в парке «Арай 3»; фонтан на сквере по ул. Бокейхана (сквер «Енбекшилер»); комплекс фонтанов и фонтан «Водопад» в парке вдоль реки «Ишим»; фонтан в парке «Линейный парк»; фонтан EXPO – 2017, а также сухой фонтан в парке «25-летия»; музыкальный фонтан «Тайказан» и фонтан на водоеме в Ботаническом саду.

#Астана #фонтан

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