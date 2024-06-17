Количество ИП заметно снизилось в ряде регионов Казахстана

Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Почти половина областей страны теряет мелкий бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, на 1 июня число действующих ИП снизилось в 9 из 20 регионов к тому же дню годом ранее.

Речь идет о всех областях, расположенных на западе и востоке Казахстана, двух – на юге (Кызылординская, Туркестанская) и одной – в центре (Улытауская). Суммарный показатель этих областей сократился на 30 тыс. ед., до 608,6 тыс. ед. Относительный спад составил 5%.

«Наиболее сильный удар пришелся по следующим областям: Кызылординской – минус 13%, или 8,8 тыс. ед.; Атырауской – минус 8%, или 4,9 тыс. ед.; Мангистауской – минус 7%, или 5,2 тыс. ед. Во всех трех случаях снижение началось в августе, достигло пика в декабре, после чего продолжилось», –  говорится в официальном сообщении. 

В целом же по стране число действующих ИП за год выросло на 24,4 тыс. ед., до 1,66 млн. Относительный прирост – 1,5%.

Получается, 11 регионов смогли с лихвой перекрыть падение в 9-ти остальных. И самая большая заслуга в этом принадлежит Алматы - плюс 12,3%, или 26,6 тыс. единиц, отметили в Первом кредитном бюро. 

#регионы #снижение #ИП #количество

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