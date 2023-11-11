Количество кибератак в РК увеличилось на 56%

Киберугрозы
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Всего за девять месяцев было зафиксировано более 18 тысяч инцидентов информационной безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

За январь–июнь 2023 года объём оказанных услуг в области кибербезопасности в Казахстане достиг 7,5 млрд тг — сразу в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

В разрезе размерности предприятий больше всего услуг оказали малые компании: на 4,9 млрд тг. Крупные компании оказали услуг на 2,6 млрд тг, плюс 36% за год, средние — всего на 4,1 млн тг.

В разрезе форм собственности частные компании оказали услуг на 4,9 млрд тг, государственные — на 2,6 млрд тг.

В региональном разрезе больше всего услуг в области кибербезопасности оказали в Алматы: на 3,8 млрд тг — сразу в 3 раза больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках расположились Астана (3,2 млрд тг, годовой рост — на 60,5%) и Карагандинская область (171,2 млн тг, плюс 86,2%). Меньше всего услуг в секторе оказали в Туркестанской области: лишь на 391,3 тыс. тг.

По итогам января–сентября текущего года в Казахстане было зафиксировано 18,5 тыс. кибератак — на 56,2% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2022-го количество таких атак сократилось на 21,9% за год, до 11,8 тыс. случаев.

Большая часть кибератак в текущем году пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами: 3 тыс. случаев, годовой рост — на 71,2%.

Часто наблюдались также такие инциденты, как ботнеты (3 тыс. случаев), отсутствие доступа к интернет-ресурсу (813 случаев), фишинг (628 случаев), несанкционированный доступ и модификация содержания интернет-ресурса (317 случаев), отказ в обслуживании (118 случаев).

#интернет #кибератаки #хакеры

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