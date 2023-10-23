Количество купленных казахстанцами золотых слитков уменьшилось

Банки и финансы
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

2 609 мерных слитков общим весом 133,2 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2023 года. Такие данные озвучили в Национальном банке РК, передает Kazpravda.kz.

Фото: ria.ru

В августе было продано 3 072 мерных слитка общим весом 137,2 кг, в июле - 2 787.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 140 864 золотых слитка общим весом 4,9 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 36 386 штук. Далее следуют 5-граммовые – 31 766 штук (22%), 100-граммовые – 30 458 штук (22%), 20-граммовые – 25 365 штук (18%), и 50-граммовые – 16 889 штук (12%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в сентябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (1 495 штук, 57%), Шымкент (608 штук, 23%) и Астана (170 штук, 7%).

В Нацбанке отмечают, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 25 524 мерных слитка общей массой 667,6 кг. Это составляет 18% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке. Она защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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