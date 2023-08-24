Свыше 2 700 золотых слитков приобрели казахстанцы за месяц

В июле казахстанские банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты продали 2 787 мерных слитков общим весом 111,1 кг. Такие данные озвучили в Национальном банке РК, передает Kazpravda.kz .

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Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 135 183 золотых слитков общим весом 4,6 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 35 125 штук. Далее следуют 5-граммовые – 30 738 штук (23%), 100-граммовые – 28 389 штук (21%), 20-граммовые – 24 686 штук (18%), и 50-граммовые – 16 245 штук (12%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в июле 2023 года пришлись на Алматы (1 275 штук, 46%), Шымкент (756 штук, 27%) и Астану (151 штука, 5%).

В Нацбанке отмечают, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 23 710 мерных слитков общей массой 623,0 кг, что составляет 18% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах, добавили в пресс-службе НБ РК.