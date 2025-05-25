Фото: Лариса Божко / Наш Костанай

В городах и селах строят ФОКи, манежы, спортзалы… Только за прошлый год объем капиталовложений в новые объекты Костанайской области составил 4,7 млрд тенге.

Немалые средства вложены и в реализацию программы «Доступный спорт», в рамках которой за два последних года в жилых микрорайонах Аркалыка, Костаная, Лисаковска, Рудного и Житикары установили 53 воркаут-площадки и спортивные тренажеры.

- Наша работа направлена на то, чтобы каждый независимо от возраста, уровня подготовки или физических возможностей, мог вести активный образ жизни. Спортивные площадки в шаговой доступности должны быть не только в городах или райцентрах, но и в селах. Этот вопрос – вопрос равных возможностей и уважения к людям, которые живут и работают на земле, - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Однако, как показала практика, улучшение инфраструктуры пока не приводит к ожидаемым результатам. По итогам 2024-го, в двух районах области Карасуском и Федоровском, а также в городе Рудном количество жителей, занимающихся спортом, сократилось на 809,318 и 713 человек соответственно. Наименьший же охват населения занятиями массовым спортом отмечен в городе Костанай - 42,7% и Сарыкольском районе - 42,9%. В управлении спорта такую статистику связывают с миграцией и чрезвычайной ситуацией прошлого года.

В общей сложности в настоящее время численность граждан, охваченных занятиями физической культурой и массовым спортом в регионе, составляет почти 370 тыс. человек или 44,5% от общего числа жителей области.