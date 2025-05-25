Количество занимающихся спортом костанайцев снижается

Общество
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Это происходит на фоне активного строительства спортобъектов и установки тренажеров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Лариса Божко / Наш Костанай

В городах и селах строят ФОКи, манежы, спортзалы… Только за прошлый год объем капиталовложений в новые объекты Костанайской области составил 4,7 млрд тенге.

Немалые средства вложены и в реализацию программы «Доступный спорт», в рамках которой за два последних года в жилых микрорайонах Аркалыка, Костаная, Лисаковска, Рудного и Житикары установили 53 воркаут-площадки и спортивные тренажеры.

- Наша работа направлена на то, чтобы каждый независимо от возраста, уровня подготовки или физических возможностей, мог вести активный образ жизни. Спортивные площадки в шаговой доступности должны быть не только в городах или райцентрах, но и в селах. Этот вопрос – вопрос равных возможностей и уважения к людям, которые живут и работают на земле, - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Однако, как показала практика, улучшение инфраструктуры пока не приводит к ожидаемым результатам. По итогам 2024-го, в двух районах области Карасуском и Федоровском, а также в городе Рудном количество жителей, занимающихся спортом, сократилось на 809,318 и 713 человек соответственно. Наименьший же охват населения занятиями массовым спортом отмечен в городе Костанай - 42,7% и Сарыкольском районе - 42,9%. В управлении спорта такую статистику связывают с миграцией и чрезвычайной ситуацией прошлого года.

В общей сложности в настоящее время численность граждан, охваченных занятиями физической культурой и массовым спортом в регионе, составляет почти 370 тыс. человек или 44,5% от общего числа жителей области.

- Настораживает и динамика текущего года. Анализ работы местных исполнительных органов городов и районов показал по итогам первого квартала отрицательную динамику физкультурно-спортивных организациях города Костанай, Алтынсаринского, Амангельдинского, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского и Наурзумского районов. По количеству запланированных к проведению физкультурно-спортивных мероприятий, в соответствии с Дорожной картой реализации предвыборной платформы партии «AMANAT» по итогам первого квартала 10 регионов области провели менее 25% мероприятий от планового показателя, - обозначил проблему руководитель управления спорта акимата Костанайской области Дулат Советханұлы.

#Спорт #Костанайская область #спортивные площадки

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