Коллективу республиканской газеты «Казахстанская правда»

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня выхода первого номера газеты!

«Казахстанская правда» многие десятилетия является одним из ведущих изданий среди отечественных средств массовой информации. В газете находили свое отражение самые актуальные события в жизни Казахстана, обсуждались наиболее важные вопросы развития общества.

Сегодня вы активно освещаете процесс укрепления нашей Независимости, социально-политические и экономические реформы, культурную жизнь страны. На страницах газеты идет заинтересованное обсуж­дение инициатив, направленных на дальнейшую модернизацию общества.

В новых исторических условиях «Казахстанская правда» доказала свою востребованность и конкурентоспособность, сохранив признание многочисленных читателей. Это является результатом плодотворной работы редакционного коллектива, объединившего подлинных профессионалов и энтузиастов своего дела.

Отрадно видеть, что вы идете в ногу со временем, активно работая в интернет-пространстве и открывая для себя возможности мультимедийных технологий с целью обеспечения оперативной связи с читателями.

Уверен, журналисты «Казахстанской правды» всегда будут находиться на острие событий, всесторонне и оперативно освещая важнейшие стороны жизни независимого Казахстана.

Желаю коллективу благополучия, успехов в реализации всех творческих планов!

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев