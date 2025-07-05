Город, устремленный в будущее

День столицы
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Завтра казахстанцы отмечают очередной день рождения Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

За последние двадцать семь лет Астана стала символом независимого Казахстана – городом, где воплощаются смелые архитектурные идеи, реализуются стратегические инициативы и формируется новое поколение граждан.

Это один из драйверов экономики страны, центр политической жизни и дипломатии, лидер IT-кластера, город, где реализуются национальные проекты в области образования, здравоохранения и урбанистики. Здесь с каждым годом увеличивается число комфортных школ, современных поликлиник и очагов культуры.

С момента переноса столицы население города выросло более чем в пять раз, только с начала текущего года прирост составил более 23 тыс. человек, что свидетельствует о высокой привлекательности города как центра притяжения миграции и возможностей.

Экономические показатели столицы тоже впечатляют: валовой региональный продукт (ВРП) по итогам 2024 года составил 15,5 триллиона тенге, что эквивалентно 11,5% всей экономики Казахстана. На душу населения этот показатель составляет свыше 10 миллионов тенге (примерно 23 тыс. долларов США) – один из самых высоких в стране.

Темпы роста краткосрочного экономического индекса в январе 2025 года достигли 25,4%, сделав Астану абсолютным лидером по этому показателю. Такой рост обеспечен сразу несколькими факторами: высокими темпами строительства, ростом сектора услуг, развитием IT и малого бизнеса.

Город лидирует и по объемам ввода жилья – на его долю приходится до 20% всей новой недвижимости в стране. Устойчиво развиваются сферы образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и цифровизации. Астана также входит в число регионов с высоким индексом человеческого развития (HDI) – 0,787, что подтверждает не только экономические успехи, но и качественные изменения в уровне жизни горожан.

Одним словом, сегодня столица Казахстана не только демонстрирует уверенный рост, но и задает темп будущему всей страны, являясь ориентиром и символом прогресса нового Казахстана.

#Астана #праздник #День столицы

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