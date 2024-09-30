Коллекторы будут работать по-новому в Казахстане

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По данным АРРФР, согласно новым правилам, коллекторское агентство должно уведомить должника в течение 30 дней после приобретения прав по кредиту о его праве подать заявление на изменение условий оплаты долга. Если задолженность была выкуплена до 1 октября, уведомление должно быть отправлено в течение 20 дней с этой даты.

Должник может обратиться в агентство с заявлением в любое время после получения уведомления, указав причины неисполнения обязательств и свои варианты решения проблемы. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие снижение доходов.

Если документы неполные, агентство запрашивает дополнительные данные в течение 10 рабочих дней и устанавливает срок для их предоставления — 5 рабочих дней. Если документы не будут представлены вовремя, заявление может быть оставлено без рассмотрения.

После получения всех документов агентство рассматривает заявление в течение 15 дней и дает ответ о: согласии с изменениями встречном предложении по изменению условий исполнения обязательства отказе с объяснением причин.

Коллекторское агентство должно иметь внутренние правила, которые определяют категории должников и необходимые документы, и размещать эту информацию на своём сайте.

Также агентство может изменить условия долга в одностороннем порядке на более выгодных условиях, например, уменьшить штрафы или отсрочить платежи. Оно должно уведомить об этом должника, который может отказаться от изменений, отправив заявление в течение 14 дней.