Комбинат наладит выпуск концентрата

Как сообщил в ходе встречи с журналистами аким области Жетысу Бейбит Исабаев, цена проекта по строительству комбината составляет 1,3 трлн тенге. Его мощность – 860 тыс. тонн медного концентрата в год.

Проект осуществляется силами ТОО «Консолидированная строительная горнорудная компания». Ввести обогатительный комбинат в эксплуатацию намечено в 2027 году.

Стройплощадка предприятия располагается в Кербулакском районе рядом с богатым месторождением окисленных медных руд Коксай. По оценкам экспертов, оно содержит около 824 млн тонн сырья со средним содержанием в нем «красного металла», 0,3 процента. Помимо меди, в руде Коксая есть также немного серебра и золота.

– С вводом этого крупного обогатительного комбината будут созданы новые рабочие места для 2 230 человек, – рассказал аким Кербулакского района Канат ­Есболатов. – Для нас это важно в плане трудоустройства местного населения. С нашей стороны под строительство предприятия выделены все необходимые земельные участки.

Кстати, как сообщает акимат области Жетысу, в инвестиционном портфеле региона находятся еще 189 проектов совокупной стоимостью 2,6 трлн тенге, их планируется реализовать до 2030 года. На этих объектах будет создано около 11 тыс. рабочих мест.

В регионе возобновил работу ранее простаивавший ­завод ­«Агрокомплекс «Жетысу ­Мажико» по выпуску подсолнечного масла мощностью 500 тонн. Недавно в Талдыкоргане введен в строй завод промышленных ­аккумуляторов Asma Industrial. В области также налажен выпуск цемента, керамической плитки, солнечных панелей.