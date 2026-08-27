В подарок – спортплощадка

Примечательно, что строительство объекта стало результатом победы Балуан-Шолакского сельского округа в конкурсе «Үлгілі ауыл». Проект основывается на инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева по благо­устройству населенных пунктов, поддержанию общественного порядка, сохранению чистоты и формированию ответственного отношения жителей к родному краю.

В регионе конкурс «Үлгілі ауыл» проводится в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». При определении лучших населенных пунктов учитываются уровень благоустройства и санитарного состояния, общественный порядок, а также сплоченность и гражданская активность жителей.

В прошлом году Балуан-Шолакский сельский округ принял участие в конкурсе и показал высокие результаты по основным критериям оценки. Кроме того, на протяжении почти трех лет в селе не было зарегистрировано преступлений, что стало одним из показателей высокого уровня общественного порядка.

В соответствии с условиями конкурса из областного бюджета было выделено 50 млн тенге. На эти средства в селе построены современное футбольное поле и комплекс Street Workout, а также обустроена беговая дорожка для занятий физичес­кой культурой и легкой атлетикой.