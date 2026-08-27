Золото из Бангкока

Спорт
Абзал Камбар

Юниорская сборная Казах­стана по вело­спорту на треке показала отличный результат на завершив­шемся в Бангкоке (Таи­ланд) розыгрыше Кубка Азии, завоевав 11 медалей: пять золотых, три серебряных и три бронзовых.

Главной героиней турнира стала Аружан Кабдулова, оформившая золотой дубль в индивидуальной гонке и гонке по очкам, а также прибавившая к ним серебро в скрэтче. Еще две высшие награды в копилку команды принес Мансур Бралин, победивший в кейрине и командном спринте вместе с Зейноллой Азаматулы и Ильей Кувариным. Последний подтвердил высокий класс и в индивидуальном спринте, завоевав еще одно золото соревнований.

Серебряными призерами турнира стали Виталина Хоружая (гонка по очкам) и Зейнолла Азаматулы (индивидуальная гонка). Бронзовые медали завоевали Виталина Хоружая в спринте, Мансур Бралин в индивидуальном спринте и Алихан Жунисов в спринтерском заезде.

#Спорт #Кубок Азии #вело­спорт

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