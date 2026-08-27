Золото из Бангкока

Главной героиней турнира стала Аружан Кабдулова, оформившая золотой дубль в индивидуальной гонке и гонке по очкам, а также прибавившая к ним серебро в скрэтче. Еще две высшие награды в копилку команды принес Мансур Бралин, победивший в кейрине и командном спринте вместе с Зейноллой Азаматулы и Ильей Кувариным. Последний подтвердил высокий класс и в индивидуальном спринте, завоевав еще одно золото соревнований.

Серебряными призерами турнира стали Виталина Хоружая (гонка по очкам) и Зейнолла Азаматулы (индивидуальная гонка). Бронзовые медали завоевали Виталина Хоружая в спринте, Мансур Бралин в индивидуальном спринте и Алихан Жунисов в спринтерском заезде.