Комиссия обследует поврежденные в результате землетрясения здания в Алматы

Будут проверены здания, которые по обращению горожан представлены как поврежденные, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Замакима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что по состоянию на 12.50 часов, в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано.

Он также отметил, что развернуто 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 ВУЗах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сотрудники районных акиматов находятся в точках сбора. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

– По поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования, – резюмировал замакима.

Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Информация о пострадавших пока не поступала. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС РК проводится работа республиканского оперативного штаба.

Фото: пресс-служба МЧС

По предварительной информации МЧС, землетрясение произошло на территории Китая.

Согласно данным министерства, военнослужащие воинских частей гражданской обороны МЧС РК приведены в готовность в пунктах постоянной дислокации и готовы для выдвижения в зону ЧС.

Алматинским школьникам и студентам отменили занятия.