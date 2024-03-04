Занятия отменили в школах Алматы

Учебу сегодня также отменили и в вузах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования Алматы
Согласно информации, во всех школах и колледжах города Алматы сегодня, 4 марта, занятия второй смены отменяются.
– Детские сады оставляют детей по желанию родителей. Занятия также отменяются и в вузах, – сообщили в управлении.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Горожане массово вышли на улицы. Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии, создан оперативный штаб акима Алматы. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Информация о пострадавших пока не поступала.
О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы.