Результаты спецрасследования ЧП в Майкаине огласила комиссия

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

Фото: МЧС РК

Членами комиссии под председательством зампредседателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева изучены рабочая и проектная документация, привлечены к расследованию 4 экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Комиссией произведен спуск в шахту и обследовано место обрушения.

Комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая стали: неудовлетворительная организация производства работ; не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото»; не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.

Кроме этого, установлено, что за пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не осуществлялся должный контроль, не производилось их принудительное обрушение, с последующим погашением, согласно проектной документации, пустот выработанного очистного пространства.

Указанные причины привели к внезапному обрушению горной массы, которое в свою очередь создало аварийную ситуацию, приведшую к групповому несчастному случаю.

По результатам расследования, комиссией определен комплекс мероприятий по устранению причин приведших к несчастному случаю со сроками их исполнения. Среди них пересмотр должностных инструкций директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности.

Более того, будет проведено детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Разработаны маршруты движения автотранспорта с учетом зон возможного обрушения и обеспечения норм безопасности.

Комиссией установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы ведутся в очень сложных условиях, имеются постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.

Напомним, что ночью 4 января, вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с людьми. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек.