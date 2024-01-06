Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"

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В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 3 января 2024 министерство сельского хозяйства РК реорганизовано с передачей ему функций и полномочий министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в сфере рыбного хозяйства.