Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"

Указы и распоряжения
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Ведомство станет структурным подразделением Минсельхоза республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 3 января 2024 министерство сельского хозяйства РК реорганизовано с передачей ему функций и полномочий министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в сфере рыбного хозяйства.

"В настоящее время принимаются меры по передачи комитета рыбного хозяйства в структуру министерства сельского хозяйства РК", - сообщает официальный сайт ведомства.

#Минсельхоз РК #Минэкологии РК #Комитет рыбного хозяйства

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