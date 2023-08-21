Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО

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Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыли 4 случая нарушения безопасности движения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанской транспортной прокуратуры.

Западно-Казахстанская транспортная прокуратура выявила укрытие от учета 4 случаев нарушения безопасности движения (в том числе схода локомотива), произошедших с 2020 по 2023 год на магистральной железнодорожной сети, которые надлежащим образом не расследовались.

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" обязали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

"Вместо исправления ситуации и недопущения их впредь и.о. генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" М.К. Кокрекбаев решил отписаться письмом, не отвечающим требованиям статьи 36 Конституционного закона "О прокуратуре". А именно Кокрекбаев не принял меры по представлению прокурора: сход локомотива не классифицировали как "событие", 3 случая срабатывания специальных сигналов подвижного состава (падение на железнодорожный путь, волочение деталей подвижного состава) также не приняты на учет как нарушение безопасности движения и не классифицированы как "инцидент", – обозначили в надзорном органе.

Транспортная прокурора возбудила дело об административном правонарушении по статье "Непринятие мер по представлению прокурора". Суд признал М. Кокрекбаева виновным и наложил административный штраф.

Постановление суда вступило в силу.