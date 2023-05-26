Компания Маска Neuralink получила разрешение испытывать чипы для мозга на людях

Компании Маска Neuralink, создающей чипы для мозга, разрешили проводить испытания на людях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.
"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - сообщила компания в Twitter.
Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.
Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.