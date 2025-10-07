Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проведена проверка деятельности филиала АО «Интергаз Центральная Азия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области

Было установлено, что на Бозойском подземном хранилище газа в Шалкарском районе пробурены две скважины без получения обязательных экологических разрешений.

Эмиссии без разрешения признаются сверхнормативными и влекут административную ответственность.

По итогам проверки в отношении компании зарегистрированы четыре административных материала, с наложением штрафа на 1,2 млрд тенге.

На сегодня штрафы на 20 млн тенге предприятие оплатило добровольно, оставшаяся сумма более 1,1 млрд тенге обжалована в суде.