Штрафы на 20 млн тенге предприятие оплатило добровольно
Проведена проверка деятельности филиала АО «Интергаз Центральная Азия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области
Было установлено, что на Бозойском подземном хранилище газа в Шалкарском районе пробурены две скважины без получения обязательных экологических разрешений.
Эмиссии без разрешения признаются сверхнормативными и влекут административную ответственность.
По итогам проверки в отношении компании зарегистрированы четыре административных материала, с наложением штрафа на 1,2 млрд тенге.
На сегодня штрафы на 20 млн тенге предприятие оплатило добровольно, оставшаяся сумма более 1,1 млрд тенге обжалована в суде.
«По решению судов первой и апелляционной инстанций постановления о наложении штрафов оставлены в силе. В соответствии с законодательством компания обязана в течение месяца уплатить оставшуюся сумму штрафа в размере 1,1 млрд тенге. В случае неуплаты штрафов в установленный срок предусмотрено принудительное взыскание», – проинформировали в прокуратуре Актюбинской области.