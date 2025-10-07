Компанию оштрафовали на 1,2 млрд тенге за загрязнение окружающей среды в Актобе

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Штрафы на 20 млн тенге предприятие оплатило добровольно

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проведена проверка деятельности филиала АО «Интергаз Центральная Азия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области

Было установлено, что на Бозойском подземном хранилище газа в Шалкарском районе пробурены две скважины без получения обязательных экологических разрешений.

Эмиссии без разрешения признаются сверхнормативными и влекут административную ответственность.

По итогам проверки в отношении компании зарегистрированы четыре административных материала, с наложением штрафа на 1,2 млрд тенге.

На сегодня штрафы на 20 млн тенге предприятие оплатило добровольно, оставшаяся сумма более 1,1 млрд тенге обжалована в суде.

«По решению судов первой и апелляционной инстанций постановления о наложении штрафов оставлены в силе. В соответствии с законодательством компания обязана в течение месяца уплатить оставшуюся сумму штрафа в размере 1,1 млрд тенге. В случае неуплаты штрафов в установленный срок предусмотрено принудительное взыскание», – проинформировали в прокуратуре Актюбинской области. 

#Актюбинская область #прокуратура #штраф #экология #компания #загрязнение

Свыше 150 млн тенге по программе «Нұрлы жер» похитили в Акм…
«Арендодателя» SIM-карт для мошенников задержали в Костанае
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Жестокое преступление 23-летней давности раскрыли в Акмолин…

