Фото: ДЧС Туркестанской области
Чрезвычайные ситуации , Общество
Компенсацию за погибший во время ливневых дождей скот выплатят туркестанцам

Пострадавшим от ливневых дождей окажут помощь в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

24 апреля в Казыгуртском и Сарыагашском районах и городе Кентау Туркестанской области прошли ливневые дожди. Их последствия устраняли более 100 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов. С помощью 15 единиц техники и 13 мотопомп провели откачку воды и очистку канав.

«В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам установлено, что вода попала в 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 объектов хозяйственной постройки. Пострадавших нет, однако есть убыток скота, их насчитано 370 голов», – сообщили в пресс-службе акима региона.

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета жителям окажут помощь.

Так, потерявшим свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами.

Жилые дома, крыши зданий и жилых сооружений будут восстановлены, будет оказана помощь в восстановлении хозяйственных построек.

В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков.

24 апреля в 19:25 в Кентау наблюдалось усиление ветра до 30-40 м/с, сопровождающее сильным дождем.

В результате обрушились кровли двух многоэтажных жилых домов, крыши двух образовательных объектов, одного частного жилого дома, кровля здания городской полиции. Также были повреждены рекламные щиты, пострадали деревья на улицах и в парках.

В тот же вечер аким города Рашид Аюпов провел экстренное заседание и поручил в первую очередь привести в порядок инфраструктуру, расчистить дороги, по которым передвигаются жители, определить и урегулировать опасные зоны до утра.

«В областное управление образования направлено письмо для рассмотрения заявки по восстановлению кровельного покрытия одной школы и одного детского сада, пострадавших во время ливней. Кровельные покрытия двух многоэтажек будут восстановлены учреждением.

Выяснилось, что во время ливней обрушились пять электрических столбов на улицах города, из-за чего 10% территории города осталось без света. Восстановительные работы уже проведены», – сообщили в облакимате.

В данный момент ведется работа по установлению ущерба. Он нанесен и автомобилям пяти жителей. К счастью, человеческих жертв нет.

Акимат города продолжает выявлять поврежденные объекты, разрабатываются дефектные акты и сметные документы. В настоящее время все учреждения в Кентау работают в штатном режиме.

 

 

 

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