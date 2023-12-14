Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Исполнительный председатель Tecnicas Reunidas Хуан Лиадо выразил удовлетворение возможностью поработать в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы реализации новых инвестпроектов в химической и нефтегазохимической отраслях обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполнительный председатель компании Tecnicas Reunidas Хуан Лиадо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе встречи премьер отметил, что Испания является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 42%.

Вместе с тем особые перспективы открываются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года испанскими компаниями в Казахстан вложено порядка $300 млн. В республике широко представлены ведущие испанские бренды, среди которых Maxam, Inditex, Pronovias и другие.

«Мы приветствуем сотрудничество компании Tecnicas Reunidas с «КазАзотом» и «КазМунайГазом» в рамках разработки проектной документации нового аммиачно-карбамидного комплекса в Актау, а также производства полиэтилена в Атырауской области», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что строительство аммиачно-карбамидного комплекса позволит наладить выпуск новой для Казахстана продукции – карбамида. Это уникальное азотосодержащее удобрение, подходящее практически для любого грунта.

Наряду с этим строительство масштабного комплекса по производству полиэтилена внесет существенный вклад в дальнейшую диверсификацию казахстанской экономики.

«Для нас важна успешная реализация таких проектов с высокой добавленной стоимостью. Со своей стороны, правительство готово предоставить необходимую поддержку для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики», — отметил премьер-министр.

В свою очередь Хуан Лиадо выразил удовлетворение возможностью поработать в Казахстане и поблагодарил за оказываемую поддержку.

«Мы начали работу по этим двум очень важным проектам несколько месяцев назад. Могу вас заверить, что мы будем искать лучшие решения и обеспечим эффективное строительство в партнерстве с местными компаниями. Будем делать все возможное, чтобы достичь успеха», — сказал исполнительный председатель Tecnicas Reunidas.

Tecnicas Reunidas – испанская компания, специализирующаяся на проектировании и реализации промышленных проектов. За годы своей деятельности она спроектировала и руководила строительством свыше 1 тыс. промышленных предприятий в более чем 60 странах мира.

В 2020 году Tecnicas Reunidas открыла офис в Астане. При этом в 2002-2004 годах компания уже привлекалась к инженерным работам в нефтегазовой отрасли РК, отметили в пресс-службе.

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