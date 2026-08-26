Казахстан и Сингапур подписали соглашения в области управления водными ресурсами и развития Среднего коридора

Правительство

Обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу со Старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном. Рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Внимание уделено взаимодействию в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, а также совместным инициативам в образовательной сфере. Участники встречи подчеркнули позитивную динамику экономического партнерства. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к $1 млрд, за шесть месяцев текущего года товарооборот достиг $777 млн, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год валовый приток прямых иностранных инвестиций из Сингапура увеличился в два раза и составил около $1,5 млрд.

Вместе с тем, обозначен широкий потенциал дальнейшей диверсификации взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и реализации новых совместных проектов. В числе перспективных для сотрудничества направлений отмечены агропромышленный и транспортно-логистический комплексы, сферы цифровизации и искусственного интеллекта.

«Цифровая трансформация является стратегическим приоритетом Казахстана. Текущий год объявлен Президентом Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Наша страна входит в десятку мировых лидеров по Индексу онлайн-услуг ООН. Сегодня Казахстан вступает в новый этап развития с целью в течение ближайших трех лет построить полностью цифровую экономику посредством широкого внедрения искусственного интеллекта»,— подчеркнул Олжас Бектенов.

«Наши правительства находятся в хороших отношениях и стремятся выстроить партнерство, которое позволит бизнесу реализовать еще больше совместных проектов. Инвестиции в экономику обеих стран растут, показатели торговли между нашими государствами увеличиваются, создавая основу для наращивания объемов. Мы видим перемены в Казахстане и возможности для роста, наши отношения обладают большим потенциалом для дальнейшего движения вперед», — подчеркнул Ли Сянь Лун.

По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему укреплению торгово-экономического партнерства и практической реализации достигнутых договоренностей. Подписаны следующие документы: Соглашение между Министерством водных ресурсов и ирригации и Singapore Cooperation Enterprise по программе повышения потенциала «Лидерство в области устойчивого управления городскими водными ресурсами и отходами»; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области мультимодальных перевозок, содействия торговле и цифровизации между Middle Corridor Multimodal Ltd и Singapore Cooperation Enterprise.

Соглашения предусматривают обмен опытом с Сингапуром, повышение квалификации казахстанских специалистов и внедрение современных подходов к управлению водными ресурсами, транспортными и торговыми экосистемами, в том числе для раскрытия потенциала Среднего коридора.  

#Казахстан #Бектенов #Сингапур

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