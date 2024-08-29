Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане

Энергетика
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Елена Иванова

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась конференция по вопросам укрепления сотрудничества и совершенствования механизмов консультаций между зонами, свободными от ядерного оружия.

Фото: МИД РК

Мероприятие в Астане было приурочено к Международному дню действий против ядерных испытаний, который в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН ежегодно отмечается 29 августа – в день закрытия Семипалатинского полигона.

В церемонии открытия конференции приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН – Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин и активист антиядерного движения, художник Карипбек Куюков.

В числе участников конференции также были дипломаты из государств-членов и секретариатов безъядерных зон (в настоящее время такие зоны созданы в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Центральной Азии, а также в Монголии), представители ООН и региональных организаций.

В качестве наблюдателей в мероприятии приняли участие делегации стран – членов «ядерной пятерки», а также международных неправительственных и академических структур, занимающихся вопросами ядерного разоружения.

Стороны обсудили меры по дальнейшему углублению сотрудничества между безъядерными зонами и взаимодействию с другими разоруженческими платформами ООН с целью укреп­ления глобального режима ядерного разоружения и нераспространения.

Как отметил Акан Рахметуллин, открывая конференцию, нынешняя геополитическая конфронтация и продолжающаяся эрозия международных норм являются беспрецедентными, и встреча в Астане призвана помочь в укреплении доверия между странами. Он также подчеркнул, что создание зон, свободных от ядерного оружия, – мощный инструмент для возрождения доверия и надежды на безопас­ный мир в будущем.

По мнению Изуми Накамицу, перспективы применения ядерного оружия сегодня действительно неприемлемо высоки, и нужно, чтобы государства, обладающие ЯО, проявили инициативу и вступили в диалог для расширения географии безъядерных зон.

– Один неверный шаг может ввергнуть нас в пропасть, – отметила Высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения. – Это значит, что любая риторика о потенциальном использовании ядерного оружия недопустима. Поэтому с позитивом отмечаем, что в условиях обострившейся геополитической конфронтации в мире усилился интерес к укреплению существующих и созданию новых зон, свободных от ядерного оружия. Следует поощрять усилия по созданию зон в таких регионах, как Арктика, Северо-Восточная Азия и Центральная Европа.

Она также отметила большую роль Казахстана в деле нераспространения ядерного оружия.

Наша страна, пережившая и до сих пор продолжающая терпеть последствия испытаний ядерного оружия, добровольно отказалась от статуса ядерной державы.

Как подчеркнула Изуми Накамицу, Казахстан занимает активную позицию в вопросах ядерного разоружения и нераспространения не только в Центральной Азии, но и на мировом уровне, поскольку имеет большой международный авторитет.

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