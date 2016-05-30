Конференция "Религии против терроризма" пройдет 31 мая в Астане

Представители мировых конфессий соберутся в Астане на конференции "Религии против терроризма", которая пройдет завтра, 31 мая. Об этом было заявлено на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz
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Участники брифинга отметили, что международный терроризм и экстремизм давно вышли за рамки конкретных государств и стали масштабной угрозой для мирового сообщества.
Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Георгий Ким выразил надежду, что предстоящая конференция поможет наиболее полно отразить позицию нашей страны по данному вопросу.
"Стабильное политическое и социально-экономическое развитие невозможно без межэтнической, межкультурной и межрелигиозной гармонии – на этом уже много лет основана позиция Казахстана. Поэтому в нашей стране сейчас в мире и согласии проживают более 100 этнических групп, существуют и взаимодействуют 17 конфессий. На основе этого опыта Казахстан вносит большие конструктивные предложения. В рамках этой конференции Казахстан как раз таки поделится этим опытом", – отметил он.
Ким также заявил, что конференция может стать хорошей платформой для того, чтобы ответить на глобальные вызовы современности.
"Все прекрасно знают, что Глава нашего государства предложил создать единую коалицию против международного терроризма и экстремизма и совершенствовать форму диалога по всем спорным вопросам. Многие преступления совершаются под псевдорелигиозными лозунгами. Их последователи находятся не только в бедных, но и богатых странах. Истинная религия отрицает такие явления, как экстремизм и терроризм, осуждая гибель невинных людей и проповедуя толерантность и умеренность во всех ее проявлениях. Лидеры религиозных и политических направлений, на мой взгляд, должны донести эту истину до всех людей, в особенности до молодого поколения. Только мир и согласие могут стать основой благополучного развития цивилизации", – подчеркнул Ким.
Вице-министр культуры и спорта РК Марат Азильханов напомнил, что сейчас также идет подготовка к VI Съезду лидеров мировых религий, который также пройдет в Астане в 2018 году.
"Наряду с конференцией 1 июня начнет свою работу секретариат Съезда лидеров мировых религий, участниками которого станут те же лица, которые примут участие в завтрашней конференции. На нем будут обсуждены итоги прошлогоднего съезда. Инициативы и идеи участников съезда и Главы государства реализуются сейчас во всем мире. Также будет обсуждена тематика предстоящего в 2018 году съезда", – отметил он.