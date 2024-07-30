Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Меропрития проводились совместно с прокуратурой Жамбылской области.

Сообщается, что сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки официальных документов, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

«Сумма ущерба от незаконных действий указанных лиц превышает 100 млн тенге. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения», – рассказали в АФМ.

Иная информация разглашению не подлежит. Также отмечается, что по закону человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и приговор не вступит в силу.

В прошлом году Минфин принимал меры, чтобы чиновники больше не смогли использовать имущество коррупционеров.