Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ

Сумма ущерба превышает 100 млн тенге
АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Меропрития проводились совместно с прокуратурой Жамбылской области.
Сообщается, что сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки официальных документов, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.
«Сумма ущерба от незаконных действий указанных лиц превышает 100 млн тенге. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения», – рассказали в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит. Также отмечается, что по закону человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и приговор не вступит в силу.
В прошлом году Минфин принимал меры, чтобы чиновники больше не смогли использовать имущество коррупционеров.