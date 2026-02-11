Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win

Закон и Порядок
154

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро на счетах.

Постановлением суда  указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства, добавили в АФМ.

#казино #розыск #конфискация #1WIN

