Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане

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Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazpravda.kz.

Как отметили в АФМ, казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

"Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом деньги принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним", - сообщили в пресс-службе.

В АФМ напомнили, что согласно законодательству Казахстана, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

По данным ведомства, организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается.