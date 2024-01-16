Конституционный суд является маркером правового государства - сенатор

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Депутат Сената Евгений Больгерт на своей странице в Facebook поделился мнением о цифровизации судебной системы и создании Конституционного суда глазами зарубежных коллег, передает Kazpravda.kz

Фото: @senate_kz

В конце прошлого года сенатор посетил в составе делегации Германию. Поездка  была связана с изучением правовой и судебной системы ФРГ, а также предполагала информационный обмен в области конституционного правосудия.

Встречаясь с руководителями ключевых правовых институций Германии, он отметил, что у них неподдельный интерес к проводимым в Казахстане реформам, прежде всего в правовой сфере.

«Сильное впечатление на председателя Верховного суда ФРГ произвел тот прогресс, который достиг Верховный суд Казахстана в области цифровизации. Система правосудия не самая простая сфера, поэтому успехи в части внедрения элементов искусственного интеллекта, современных ИТ-решений получили справедливую высокую оценку и внимание со стороны германских коллег», - пишет он.

Евгений Больгерт отметил, что поездка совпала с интересной ситуацией, которую, он уверен, юристы по конституционному праву ещё долго будут рассматривать в качестве кейса, показывающего роль Конституционного суда для сбалансированного развития страны.

«Дело в том, что именно в те дни Конституционный суд ФРГ вынес вердикт о несоответствии решения Правительства ФРГ Основному закону в части планируемого использования 60 млрд евро бюджетных средств, поставив тем самым Кабмин в затруднительное положение. Дело внутреннее, но показательное. Дискуссии и поиск компромисса продолжаются до сих пор. Это иллюстрирует статус, авторитет и значение Конституционного суда для развития демократии в стране», - считает депутат.

Он также поделился еще одним наблюдением. Во время визита в Федеральное Министерство юстиции в Берлине, и во время посещения Конституционного суда ФРГ в Карлсруэ, он сделал вывод, что наличие в Казахстане такого института, как Конституционный суд, автоматически выводит нашу страну для европейских коллег в своего рода «высшую лигу».

«Наличие дееспособного Конституционного суда в нашей стране – это очень сильный маркер правового государства, гарант соблюдения Конституции, защиты прав человека и гражданина. Любые поправки в Основной закон страны невозможны без их согласования Конституционным судом. Его решения являются окончательными и обязательными к исполнению, а изменить или подвергнуть их ревизии не может даже Президент», - резюмировал автор поста. 

#Германия #Конституционный суд #сенатор #правовая реформа

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