Контрабандные вейпы на 2,4 млрд тенге изъяли на границе Казахстана

Общество
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Пограничники пресекли ввоз контрабандных электронных сигарет в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничная служба КНБ совместно с Департаментом государственных доходов на автомобильном пункте пропуска «Достык» задержала троих граждан Казахстана, пытавшихся на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов.

Предварительная стоимость изъятого товара составляет 2,4 млрд тенге.

Задержанные казахстанцы и груз переданы в территориальное подразделение Департамента экономических расследований Министерства финансов РК для дальнейшего разбирательства.

#КНБ #граница #Пограничная служба #контрабанда #электронные сигареты #вейп

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