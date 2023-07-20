Контрабанду нефтепродуктов пресек КНБ
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Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении контрабанды нефтепродуктов, передает Kazpravda.kz.
"Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения "А", а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю", - говорится в информации.
Сообщается, что на территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.