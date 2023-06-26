Контракты на 3 млрд тенге заключили СПК и предприниматели Казахстана

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Это вкупе свыше 7600 тонн продуктовых товаров.

Фото пресс-службы Правительства РК

Впервые масштабное по числу участников и объему выставленной продукции мероприятие прошло в Кызылординской области. В работе ярмарки «Жері күрішті, елі ырысты Қызылорда» приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, вице-министры торговли и интеграции, сельского хозяйства, заместители акимов и председатели социально-предпринимательских корпораций всех областей, свыше 100 предпринимателей со всего Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Основная задача ярмарки — заблаговременно заключить форвардные контракты на будущий урожай социально значимых продуктов питания, чтобы стабилизировать цены на них в зиму и межсезонье.

«Еще в прошлом году в правительстве пересмотрели подходы к стабилизации цен. Суть новых мер – в заблаговременном предоставлении фермерам финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров по фиксированным ценам. Сегодня у областей на эти цели бюджетом предусмотрены средства в размере 118,1 млрд тенге, в том числе на форвардный закуп, позволяющий контрактоваться у производителей – 36 млрд тенге. Мы готовы продолжить практику прямого закупа продукции у производителей. Эта ярмарка, уверен, даст возможность наладить эффективный диалог между бизнесом и СПК, руководством регионов, что в конечном итоге положительно скажется на ценовой политике на социально значимые продукты», — подчеркнул Серик Жумангарин на открытии ярмарки.

На ярмарке свою продукцию представили 35 рисоперерабатывающих хозяйств и 2 солепроизводящих предприятия кызылординского региона по ценам на 20% ниже рыночных. Также свои социально значимые товары выставили предприниматели Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областей. По итогам работы ярмарки между рисоперерабатывающими предприятиями Кызылординской области, СПК и предпринимателями других регионов были заключены прямые форвардные контракты на сумму порядка 3 млрд тенге. Это вкупе свыше 7600 тонн продуктовых товаров. В частности, только СПК Астаны, Алматы и Алматинской области закупили по 1000 тонн риса каждая у кызылординских производителей.

Также Серик Жумангарин посетил рисоперерабатывающий завод ТОО «Магжан и К» мощностью производства более 33 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему. Вице-премьер ознакомился с деятельностью завода «Ассоль» по производству йодированной пищевой и технической соли, которая продается на внутренний рынок и частично на экспорт.

Кроме того, он осмотрел новое овощехранилище агроиндустриального комплекса «Жан-Арай». Овощехранилище состоит из 8 холодильных камер по 140 тонн единовременного хранения каждая с 8 комплектами холодильных агрегатов. По словам руководителя предприятия, оборудование овощехранилища позволяет хранить широкую линейку бакалейных товаров.

Министр торговли и интеграции отдельно встретился с представителями бизнеса Кызылординского региона. Предприниматели озвучили наболевшие вопросы отрасли, в числе которых обеспечение поливной водой и расширение доступа рисоводов к современной сельхозтехнике.

Серик Жумангарин информировал сельхозтоваропроизводителей о мерах господдержки через программу «Ауыл аманаты», с помощью которой можно получить микрокредиты под низкий процент на развитие сельского хозяйства.

«Со стороны государства реализуется немало программ поддержки сельского хозяйства в стране. Но отдельно я хотел бы остановиться на вопросе нехватки воды. Вододефицит – очень серьезная угроза нашему будущему. Мы создадим рабочую группу, где будем рассматривать новые подходы к использованию водных ресурсов. Необходимо изменить тарифную систему, земледельцам – перейти на влагосберегающие технологии. Других вариантов у нас просто нет», — резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.

 

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