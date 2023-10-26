Корь стремительно распространяется в Актюбинской области

С начала года в регионе зарегистрировано уже 1225 случаев кори, из них 914 в Актобе. 136 детей и взрослых находятся в стационарах

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Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева, для пациентов с корью открыли отделение в санатории «Чайка» на 135 мест, также больных лечат и в районах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qogam-media.kz.

«Более 80% заболевших – непривитые. Бюджет закупил 130 тысяч доз вакцин от кори, — сообщила Бахытжан Тулкибаева.

По данным главного инфекциониста Актюбинской области Мейрамбека Курмангазина, 40% заболевших – дети до 3 лет. В реанимации находится один ребенок, у него лейкоз, это усложняет его состояние. При необходимости санавиацией его доставят в республиканскую клинику.

«На фоне кори у 10 процентов заболевших осложнение в виде пневмонии. По республике есть случаи менингоэнцефалита, не исключено, что он будет и у нас, — сказал главный инфекционист области. — Больных поступает много, есть случаи, когда из одной семьи поступает по 4-5 детей. 17 октября развернули отделение в «Чайке», туда за 2 дня поступило 85 больных. Специфического лечения от кори нет. Важно вакцинироваться. Но на это соглашаются даже не все контактные».

В департаменте санэпидконтроля сообщили, что с 1 сентября корью заболел 271 школьник, 119 из них в Актобе. Корью болеют и в районах. Больше всего 120 случая кори в Мугалжарском районе, 78 – в Иргизском, 23 — в Байганинском, по 16 случаев в Алгинском и Мартукском районах.