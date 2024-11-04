Король Испании прокомментировал нападение на него разгневанных жителей Валенсии

Европа
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Разозленная толпа пыталась забросать грязью королевскую свиту

Фото из соцсетей / eadaily.com

Король Испании Филипп VI призвал понять злость и отчаяние людей из районов автономного сообщества Валенсия, пострадавших от наводнений, после того как во время посещения Валенсии его пытались забросать грязью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

В ходе посещения объединенного центра по координации автономного сообщества Валенсия монарх выразил благодарность всем, кто участвует в спасательных работах. По его словам, власти должны дать пострадавшим надежду на разрешение ситуации с наводнениями, и гарантировать, что государство будет участвовать в решении проблемы «во всей своей полноте».

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось (в результате наводнений)», — заявил король на видео, опубликованном в соцсети X королевского дома Испании.

Инцидент с Филиппом VI и его супругой Летисией произошел в воскресенье. По данным телеканала TVE, королевская чета прибыла в Валенсию, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Монархи отправились в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.

Собравшиеся там жители пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя их «убийцами». Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми.

При этом после инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.

Некоторые известные личности и политики в Испании выразили свое недовольство действиями во время наводнений как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.

При этом, как сообщалось, правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 29 октября мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто свыше 60 дорог.

 

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