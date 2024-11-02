В Испании увеличилось число погибших из-за сильных ливней

Европа , Паводки
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Число жертв наводнений увеличилось до 207 человек и продолжает расти

Фото: AP Photo / Manu Fernandez

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании увеличилось до 207 человек, заявил в интервью радиостанции Cadena Ser, министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, добавив, что их количество будет продолжать увеличиваться, сообщает РИА Новости

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

Местное агентство Europa Press сообщило о постепенном восстановлении подачи электричества в провинции Валенсия. Если в среду без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас - лишь 40 тысяч.

#жертвы #Испания #наводнение #Валенсия

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