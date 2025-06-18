Король-рояль достанется нашим пианистам

Культура,Музыка
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Лучшие концертные фортепиано производят из «непуганых» елей

фото Юрия Беккера

Рояль нового поколения знаменитой и старейшей австрийской мастерской Bösendorfer представляли в Алматы почти как долгожданный суперкар: пока о нем красочно и образно говорили, сам трехмет­ровый лакированный красавец томился под тяжелым бархатным покрывалом.

И вообще, если бы для премиальных музыкальных инструментов устраивали выставки наподобие престижных автосалонов, то флагманскую модель концертного рояля Bösendorfer 280 Vienna Concert могли бы презентовать примерно так: «Концепт 2025 года, вобравший лучшие традиции венских мастеров и объединивший их с технологиями завтрашнего дня. Инструмент из числа тех, которые меняют правила игры». И вот что интересно: в этой патетике было бы не так много рекламной интриги, а больше исторической правды.

В конце XIX века наследник фамильного производства Людвиг Безендорфер, человек не только музыкально одаренный, но и технически образованный, дерзнул взяться за необычный проект. К тому времени итальянский композитор Ферруччо Бузони, решивший переложить произ­ведения органной музыки на фортепианный язык, признал, что возможности рояля в этом смысле ограничены. И вот тогда-то Людвиг со своими мастерами разработал уникальный инструмент, расширив его низкочастотный – басовый – регистр. Технически для этого потребовалось увеличить количество клавиш с 88 до 97 и нарастить габариты инст­румента. Первый рояль с диа­пазоном в восемь полных октав и длиной 2 м 90 см знаменитой уже к тому времени австрийской марки получил наз­вание Imperial. До нашего времени он сохранил статус короля в своем классе концертных инструментов и прозвище – роллс-ройс среди роялей.

Произведений, для исполнения которых был бы необходим столь мощный ресурс, не так много, даже при том, что Равель и Дебюсси специально писали музыку «с широким басом» под возможности Imperial. Но это не так важно. Главный успех его создателей состоял в том, что свет увидел инструмент с выдающимися характеристиками: богатым, чистым, объемным звуком и выразительным тембром, превращавшими его звучание едва ли не в оркестровое.

Привезенный в Астану и Алматы Bösendorfer 280 Vienna Concert – фактически младший брат Imperial: у него те же 97 клавиш, размер 2,8 м и еще более развернутый и богатый голос.

Именно такие стандарты качества, по словам президента компании Bösendorfer Сибине Грибмюллер, остаются неизменными для бренда:

– Представьте себе концертные залы наполнением две тысячи зрителей и больше. А это современная реальность. Как заполнить их пространство звуком, как заставить инструмент зазвучать широко и полно? Эти задачи ежедневно решают наши мастера.

Сибине не особо преувеличивает роль специалистов в производственном процессе и конечном результате. Почти два века на фаб­рике создают штучные инструменты исключительно ручной работы. В цехах хоть и обновляется оборудование, вводятся новейшие технологии, но по-прежнему каждая деталь в сложном музыкальном механизме проходит через мастеровые руки.

Еще одно неизменное правило бренда – выбор сырья, оно исключительно австрийское, испытанное временем.

– В области Штайнах на высоте не меньше 800 метров над уровнем моря растет особая «резонансная» ель, – рассказывает госпожа Грибмюллер. – Для производства роялей подходит дерево с годовыми кольцами не больше одного миллиметра и абсолютно идеальной формы. Это говорит о том, что ель «не пугана» стрессом – шумом, пожарами, войной – и выросла в ровном климате. Только такой материал позволяет соз­дать бе­зупречную резонансную деку.

За год на фабрике производится­ не более 300 инструментов. В линейке роялей – пять популярных моделей: от малых концертных размером 170 см до трехметровых бруталов. Предмет особой гордос­ти мастерской – эксклюзивные инструменты, выполненные под заказ для музыкантов с мировым именем. И это, как правило, не просто модели в авторском дизайне, они неповторимы в своих технических особенностях. Венские мастера способны программировать инструменты, для одного пианиста приглушая и делая более «матовым» звук, для другого – наоборот, раскрывая звучание высокочастотных нот, и все по той же давней традиции – вручную.

Свой персональный рояль лимитированной серии Bösendorfer известный музыкант, один из основателей группы «А-Студио» Байгали Серкебаев ждал из Австрии год и теперь говорит о выходе на казахстанский рынок прославленного бренда как о большом событии. Для профессионалов это шанс получать опыт, обучаясь­ и работая на лучших образцах современной музыкальной техники, для ценителей высокого искусства – возможность услышать инструмент, который выбирали Ференц Лист и Иоганнес Брамс и который теперь звучит в лучших концертных залах мира.

Одним из первых рояль новой серии появился в Республиканской музыкальной школе им. А. Жубанова в Алматы. Своих владельцев ждет и презентованный на днях флагман Vienna Concert. Официаль­ные представители производителя обещают содействовать приобретению премиаль­ных фортепиано для учебных заведений и школ искусств ради развития музыкальной культуры и профессионального образования в Казахстане.

#Алматы #презентация #рояль

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