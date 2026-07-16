Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026

Футбол,ЧМ-2026

В воскресенье в финале ее ждет сборная Испании

Фото: © picture alliance / Contributor/ picture alliance / Gettyimages.ru

Действующий чемпион мира сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала победу над сборной Англии во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот матч - один из самых напряженных на мундиале - состоялся вечером в среду, 15 июля, на стадионе в Атланте в штате Джорджия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Одним из главных героев принципиального полуфинала в Атланте стал американский арбитр Исмаил Эльфат, которому с первых минут матча пришлось в буквальном смысле разнимать игроков и дважды показывать желтые карточки. В первом тайме забитых голов не было, но борьба шла на каждом участке поля. Мяч не задерживался в центре, постоянно кочуя с волнами атак от одних ворот к другим.

Счет в матче на 55-й минуте открыл форвард англичан Энтони Гордон, замкнув фланговый прострел Моргана Роджерса. Вскоре после этого успеха "Три льва" (традиционное прозвище и символ сборной Англии. - прим. ред.) ушли в глухую оборону, стараясь сохранить счет и обороняясь от многочисленных атак команды Лионеля Месси. Несколько раз мяч чудом разминулся с воротами Джордана Пикфорда, но в итоге оказался в сетке - на исходе 85-й минуты после роскошного дальнего удара Энцо Фернандеса, которому ассистировал сам Месси. С его же передачи на 2-й добавленной минуте встречи решающий мяч головой забил Лаутаро Мартинес.

Англия и Аргентина - одни из самых принципиальных соперников в истории чемпионатов мира. Матч в Атланте стал первым между ними на чемпионатах мира за 24 года.

В стартовом составе сборной Аргентины на этот полуфинальный матч вышел 31-летний Джованни Симеоне. Его отец Диего когда-то оказался в центре одного из самых громких эпизодов в истории аргентино-английского противостояния: провокации, которая привела к удалению Дэвида Бекхэма на чемпионате мира 1998 года. До этого матча Джованни выходил на ЧМ-2026 лишь однажды - в матче на групповом этапе против Саудовской Аравии. На 72-й минуте он был заменен.

Матч за бронзу ЧМ-2026 между Англией и проигравшей вчера Францией пройдет 18 июля в Майами. Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) 19 июля.

Английская сборная становилась чемпионом мира единственный раз в истории - на домашнем мундиале 1966 года. Помимо скандального финала против сборной ФРГ, когда судья засчитал спорный гол в пользу англичан, тот ЧМ запомнился удалением капитана Аргентины Антонио Раттина в четвертьфинале, которое аргентинцы сочли несправедливым, и это закончилось победой с минимальным перевесом "Трех львов".

В четвертьфинале ЧМ-1986 в Мексике Аргентина выиграла 2:1 у Англии благодаря двум самым известным голам Диего Марадоны: "руке Бога", когда он забил гол рукой, и "голу века", когда Марадона прошел почти через всю английскую команду.

В 1/8 финала чемпионата мира 1998 года матч между этими сборными закончился невероятной ничьей 2:2 в основное время и удалением Бекхэма после конфликта с Симеоне. Аргентина прошла дальше по пенальти. Четыре года спустя на групповом этапе мундиаля Бекхэм забил победный гол в ворота аргентинской сборной с 11-метрового.

Сборная Аргентины - одна из самых титулованных национальных команд планеты, она становилась чемпионом мира трижды: 1978, 1986 и 2022 годах. В 1930-м, 1990-м и 2014-м годах аргентинцы играли в финалах мундиалей.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проводится в США (в 11 из 16 принимающих городов). Еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде. В ЧМ-2026 участвовали 48 сборных, распределенных по 12 группам.

#чемпионат #футбол #финал #Аргентина

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